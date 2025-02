Autobus, il sindacato: "Abusivi nel deposito, minacce e spintoni"

Ancora sotto i riflettori il deposito di Seta. Dopo il tentativo di sabotaggio di una cinquantina di autobus nel settembre scorso e il lancio di una molotov con principio di incendio, monta nuovamente la rabbia dei sindacati che continuano a denunciare vandalismi, furti e aggressioni. L’ultimo episodio si sarebbe verificato venerdì sera, intorno alle 21.30, quando – denuncia Orsa trasporti – "un lavoratore in turno in manovra è stato vittima di un episodio di grave minaccia e violenza. Due ragazzi, non autorizzati ad accedere alla zona del deposito, sono entrati e hanno iniziato a lanciare insulti e minacce nei confronti del manovratore. Il motivo della loro presenza era legato al recupero di un telefonino perso su un autobus di linea. Nonostante il tono provocatorio e aggressivo, il nostro collega ha cercato di mantenere la calma e di spiegare loro che l’area era vietata ai non addetti ai lavori. Tuttavia, queste persone hanno reagito in modo violento, anche spintonando il collega. A quel punto, il lavoratore ha prontamente contattato la centrale operativa per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Dopo oltre 10 minuti di tensione, la situazione è stata parzialmente risolta grazie all’arrivo, seppur tardivo, della vigilanza. La vicenda si è conclusa con il recupero del telefonino da parte del controllore, che ha poi restituito l’oggetto al ragazzo coinvolto. Tuttavia – fa notare Orsa – questo episodio evidenzia una problematica grave e crescente: la sicurezza dei lavoratori è sempre più a rischio e le condizioni di lavoro, in particolare nei depositi e nelle fermate, sono ormai insostenibili. Come OR.S.A. Trasporti, denunciamo il fatto che situazioni di questo tipo non possano continuare a verificarsi senza che vengano presi provvedimenti concreti. È urgente che venga potenziata la sicurezza negli impianti e nelle zone sensibili, garantendo la protezione dei lavoratori, che quotidianamente affrontano rischi e difficoltà per svolgere il proprio servizio. Chiediamo alle autorità competenti e all’azienda di attivarsi per la sicurezza dei dipendenti, affinché episodi di aggressività e violenza così non si ripetano".