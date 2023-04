Autobus in piazza Roma "Tragitti alternativi o navette elettriche"

C’è chi vorrebbe trasformare piazza Roma in un mega marciapiede, chi lascerebbe un varco per il transito di bus "esclusivamente ecologici" e chi accetterebbe il passaggio delle quattro ruote a margine del palazzo Ducale ma solo per "navette e taxi". Tutti sono concordi sulla necessità di trovare un rimedio a quelle fastidiose vibrazioni provocate dagli autobus di linea che attraversano il cuore del centro di Modena e rischiano di danneggiare irrimediabilmente monumenti ed edifici storici. E’ quanto emerso nel dibattito in consiglio comunale che giovedì ha approvato un ordine del giorno di Andrea Giordani del Movimento 5 stelle, sottoscritto da Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia, con il quale si chiede alla giunta di "verificare la fattibilità di tragitti alternativi per i mezzi pubblici che transitano nell’area di piazza Roma, tutelando così la sua funzione di spazio monumentale antistante al Palazzo Ducale".

Una richiesta che ha ottenuto il voto a favore di tutti gli altri partiti di maggioranza e opposizione ad eccezione del gruppo Europa Verde-Verdi. La palla passa quindi all’amministrazione che con ogni probabilità chiederà all’Agenzia per la mobilità di presentare una proposta alternativa allo status quo. Per Amo, che è responsabile della programmazione dei servizi ed è proprietaria della linea filoviaria della provincia, non sono in programma modifiche: "Non sono al momento previste modifiche del percorso della linea filoviaria che transita in piazza Roma", spiegano dall’azienda.

Il documento dei Cinquestelle e di Forza Italia, puntualizzando la necessità di proseguire su vari fronti la tutela dei beni monumentali del centro, si focalizza sulla sosta dei mezzi e sul traffico, punti peraltro affrontati nel Piano urbanistico della mobilità sostenibile (Pums), approvato dal consiglio comunale. In riferimento al servizio di trasporto pubblico di piazza Roma, Giordani ha ricordato come l’amministrazione comunale abbia espresso più volte la volontà di sostituire i bus più pesanti e di grandi dimensioni (in particolare quelli alimentati da motore termico) con altri mezzi più leggeri, anche elettrici"; una scelta, ha specificato il capogruppo, che "consentirebbe di mitigare gli effetti dannosi delle vibrazioni su edifici e beni monumentali presenti nell’area". L’ordine del giorno discusso in aula invita a verificare la fattibilità tecnica di tragitti di trasporto pubblico alternativi, ma contestualmente, di valutare l’impatto di queste nuove rotte sia sul trasporto dei cittadini in centro storico sia sulla zona a traffico limitato in prossimità di Palazzo Ducale. In caso di transito inderogabile, il documento chiede di utilizzare esclusivamente veicoli elettrici, come per esempio navette.

Paolo Tomassone