Autobus inchioda: 7 feriti Paura ieri mattina sui viali

Paura ieri mattina per i passeggeri di un autobus di linea che, a causa di una improvvisa e brusca frenata, sono caduti a terra, riportando alcune ecchimosi. L’incidente si è verificato intorno alle 8.20 del mattino in viale Martiri della libertà. Coinvolto nella brusca frenata un bus della linea 8 che, in quel momento, proveniva da largo Risorgimento ed era diretto verso Largo Garibaldi. In base a quanto emerso dai rilievi della polizia locale l’autista, mentre viaggiava sulla corsia preferenziale, una volta giunto all’altezza della Prefettura si è trovato dinanzi e all’improvviso un ciclista. La bicicletta sarebbe sbucata improvvisamente dal parco. Il conducente del mezzo pubblico, per questo motivo, si sarebbe visto costretto a frenare senza preavviso, provocando la caduta di alcuni passeggeri che in quel momento si trovavano a bordo. L’autista ha subito allertato la sala operativa di Seta e sul posto sono arrivate due ambulanze, al fine di valutare lo stato di salute dei passeggeri coinvolti. I sanitari hanno quindi sottoposto ai dovuti accertamenti i vari passeggeri, sette in tutto che sono stati poi trasferiti al pronto soccorso per ulteriori verifiche sanitarie. Fortunatamente nessuno dei passeggeri ha riportato gravi lesioni ma tra questi c’erano anche tre bimbe di due e quattro anni che si sono comprensibilmente spaventate. A finire in ospedale anche una 30enne, una 34enne, una 39enne ed una donna di 55 anni. Sul posto, per i rilievi appunto è intervenuta la polizia locale, che sta ora effettuando accertamenti al fine di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Tutti i passeggeri sono stati poi dimessi con prognosi di pochi giorni.

Valentina Reggiani