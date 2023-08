Autobus, la linea 11n è ancora ’sotto esame’

"Sono preoccupato per il passaggio della linea 11n di trasporto pubblico in Canalgrande, pieno centro città. Recentemente alle fermate è comparso un cartello che informava della soppressione della linea, almeno per il mese di agosto. Eppure non ci sono lavori in corso e nemmeno programmati. Ho telefonato al call center della azienda di trasporto pubblico locale, ma non sapevano niente. A cosa è dovuta questa soppressione? La linea verrà ripristinata?". Così un residente del centro. Seta risponde a stretto giro spiegando che già da tempo, appunto tramite cartelli, è stata annunciata la sospensione della linea in agosto. In particolare la linea 11 filoviaria è stata suddivisa in due tratte, 11nord e 11 sud: la prima fa le fermate Sant’Anna, Sacca, Stazione FS, piazza Roma, via Emilia centro e Autostazione mentre la 11s parte dalla Autostazione e prosegue in viale Vittorio Veneto, via Giardini e Zodiaco. Queste due linee non si effettuano il sabato pomeriggio i festivi e appunto durante il mese di agosto. "Si tratta – spiega ancora Seta – di modifiche sperimentali valide nel periodo di vacanza scolastica, la cui prosecuzione in periodo scolastico verrà decisa dopo valutazioni che verranno svolte da parte dei soggetti preposti".