Autobus, nuova polemica . Autisti a casa con l’influenza. Raffica di corse soppresse

di Alberto Greco

Dopo le tante soppressioni di corse in città, va in tilt anche il trasporto extraurbano, appaltato a Saca, un servizio utilizzato soprattutto dagli studenti che anche oggi, e già ieri, si vedono costretti a consultare anticipatamente il sito di Seta per sapere se possono, e come, raggiungere la scuola. Sono numerose le corse non garantite oggi lungo la linea 420 che collega Mirandola a Modena e lungo la linea 491 dalla frazione di Quarantoli a Mirandola. Ma l’episodio che ha fatto più indignare le famiglie è quello occorso martedì a Bomporto, dove all’uscita dall’Istituto comprensivo Luciano Pavarotti, la scuola media frequentata anche dagli alunni della media di Bastiglia, 70 adolescenti sono rimasti senza alcun preavviso ad attendere inutilmente l’arrivo del bus che doveva accompagnarli a casa. E’ non è stato un caso isolato. "Ieri (martedì, ndr) – conferma la sindaca Francesca Silvestri – per mancanza di personale causa influenza il pullman delle 14.30 non è arrivato. Problema verificatosi anche su altre corse nella Bassa. Mi sono subito attivata e il problema è stato risolto. Ho chiesto garanzie che non succeda mai più".

Non solo. "L’assessore Rossi, insieme a me, ha seguito i rapporti con i genitori che giustamente e comprensibilmente non hanno gradito quanto accaduto – continua la sindaca –. In ogni caso ho avuto conferma che il servizio non subirà altri disservizi nei prossimi giorni e sarà garantito nonostante le difficoltà registrate da Seta sul personale". Le difficoltà di reperimento di autisti sono note. Da tempo i bandi di concorso per il reclutamento di personale vanno deserti e non c’è modo di attingere alle graduatorie, semplicemente perché non ci sono. Il personale – denuncia il sindacato – è sotto stress e costretto a turni massacranti di 12 ore che impediscono di godere a pieno della pausa, trascorsa spesso in attesa di rimontare alla guida. Il Sud, tradizionale bacino di reclutamento degli autisti di Seta, – complice il pesante costo degli affitti in città – non fornisce più manodopera, tanto che si è ricorsi ad un protocollo d’intesa volto a facilitare l’inserimento lavorativo degli stranieri titolari di protezione internazionale, rientranti nella rete di accoglienza della Provincia di Modena. Ora, però la situazione della carenza di personale è aggravata dall’arrivo dell’influenza che impedisce a tanti autisti di prendere servizio. "E’ una situazione emergenziale – fa sapere Seta – dovuta ad un picco di malattie (influenza, covid, ecc.) tra gli autisti di Saca, che ci ha costretto a coprire anche parte dei loro turni di lavoro. Dovrebbe rientrare entro qualche giorno".

"Saca – commenta Marco Bottura, segretario provinciale Cgil del settore trasporti e logistica – svolge un servizio di trasporto pubblico locale in sub concessione da Seta e risente delle criticità che tutto il settore sta affrontando, in particolare la scarsità di personale. Le organizzazioni sindacali, congiuntamente, hanno chiesto un incontro a Seta riguardo alle sub concessioni. A mio giudizio la situazione è simile a quella di tutti i servizi a contributo pubblico in sofferenza per il taglio delle risorse nazionali. La scarsità di risorse e le difficoltà di reperimento del personale si ripercuotono su tutta la filiera".