Autobus, scontro tra Comune e Seta: "Tradite le promesse di rilancio. E vogliono rincarare i biglietti"

Seta vuole aumentare i biglietti degli autobus, ma l’amministrazione comunale ha detto di no. É quanto è emerso dall’incontro tra i sindacati Cgil, Cisl e Uil, la presidente di Seta Elisa Valeriani e l’amministrazione comunale avvenuto ieri pomeriggio sullo stato di salute del trasporto pubblico locale alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico. Per la giunta c’erano gli assessori Paolo Zanca e Giulio Guerzoni. Secondo quanto riferiscono i sindacati l’amministratore delegato di Seta Riccardo Roat ha posto sul tavolo la necessità di un aumento del costo dei biglietti e degli abbonamenti, agganciato all’inflazione. Ma il Comune ha risposto picche perché manca una qualunque analisi economica e qualitativa. "Non è opportuno né giusto scaricare sugli utenti nuovi costi a fronte di un servizio che presenta ancora troppe criticità", attaccano i sindacati.

In generale dal summit esce una versione decisamente più pessimistica di quella espressa il giorno prima dall’amministratore unico di aMo Andrea Bosi. Secondo l’assessore Zanca, Seta "non è in grado di rispettare le promesse contenute nel Piano di Rilancio presentato lo scorso 7 febbraio. Il volume delle nuove corse annunciate da aMo il 10 settembre non altera quanto già comunicato da Seta durante il recente meeting con i tre comuni soci: l’azienda non è in grado di recuperare il livello di servizio del 2023, promesso col Piano di rilancio. "Seta non arriverebbe a coprire neppure il 100% (98% ndr) del sistema di corse attivate nel 2024, l’anno orribile, segnato dai grandi tagli al servizio. Un fatto grave determinato dalla mancanza di autisti".

Mancanza che, pare, Seta voglia coprire ricorrendo a personale somministrato. "Uno scenario che, se confermato, consideriamo inaccettabile, pericoloso e segnato dalla completa assenza di rispetto verso gli utenti e gli autisti già in servizio con l’azienda, cui, fino ad ora, Seta ha offerto condizioni salariali, di inquadramento e operative insufficienti". Alla luce di queste ulteriori notizie, "unitamente alla carenza cronica nella conduzione delle relazioni sindacali e istituzionali, crediamo adeguato riflettere sulla opportunità di un passo indietro da parte dell’attuale amministratore delegato di Seta".

Plauso infine dei sindacati alla volontà manifestata dal Comune di Modena "di dare vita ad una due diligence sulla situazione economico-finanziaria e organizzativa di Seta. Lo screening sarà affidato ad un soggetto esterno e dalle comprovate competenze. Un elemento importante teso a reintrodurre dati trasparenti e utili alla programmazione di investimenti sul lavoro e sul servizio che Modena sta aspettando da troppo tempo". Il trasporto pubblico locale, concludono i sindacati, "non è solo un servizio ma un vero e proprio diritto che deve essere garantito alla comunità dei cittadini con efficacia e trasparenza. Due parole che sono da tempo scomparse dal vocabolario di Seta, società che si è dimostrata non in grado di rispettare il piano di rilancio che pure era stato garantito ai soci pubblici e agli utenti".