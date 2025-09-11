Autobus, si cambia : "Servizio rafforzato: più corse e nuove linee. Ma non siamo al 100%"

Via Ragazzi del ’99 e via Ghiaroni servite dal trasporto pubblico urbano, con la nuova linea 3, potenziata. Linea 9 a frequenza 15 minuti per studenti universitari del Polo di via Campi e lavoratori pendolari della zona ad Ovest della città. Collegamenti diretti con il centro per i quartieri a Nord della città, da via Finzi a via Portorico. Una navetta diretta per il Polo Leonardo dalla zona di via Morane. Sono le principali novità previste per il servizio urbano di Modena dal 15 settembre, con l’attivazione dell’orario scolastico. Grazie al percorso intrapreso da Seta per recuperare autisti, e attraverso l’ottimizzazione dei percorsi delle linee urbane esistenti, aMo, d’intesa con il Comune e con la collaborazione del Gestore, ha potuto pianificare un’importante revisione del servizio, per adeguarlo allo sviluppo urbanistico della città e alle mutate esigenze dell’utenza. Si tratta di un’operazione che, razionalizzando i percorsi di alcune linee in parte sovrapposte, riesce ad estendere la rete cittadina a risorse economiche quasi invariate. La linea 9 e la linea 3 potranno contare su 40 corse in più ognuna, per un totale di un aumento del 50% delle corse offerte giornalmente. Anche la linea 12 avrà un 20% di corse in più, con un aumento della frequenza al pomeriggio.

Nel primo mese di lezione gli orari di entrata ed uscita degli studenti saranno provvisori: si potrebbero quindi determinare temporanei disallineamenti fra l’orario di inizio e fine delle lezioni e gli orari programmati delle corse. Eventuali disagi in tal senso sono quindi destinati con gradualità a risolversi con l’adozione dell’orario definitivo delle lezioni. Seta ed aMo garantiranno un attento e puntuale monitoraggio del servizio erogato, in particolare nelle prime settimane di lezione, per verificare l’efficacia degli accordi presi e del nuovo assetto del servizio urbano e di conseguenza valutare eventuali adeguamenti, dove possibile. Nei primi giorni, negli orari di punta, un gruppo di operatori incaricati da aMo e Seta sarà presente in Autostazione, Largo Garibaldi e Stazione Fs per dare informazioni, aiutare gli utenti e consigliarli su come sfruttare al meglio i nuovi percorsi ed orari. Verranno anche distribuite le nuove mappe del servizio urbano, stampate in 50mila copie.

"Ad un anno dalle rimodulazioni del servizio urbano legate alla carenza di autisti di Seta, che hanno comportato la riduzione di frequenza per molte linee – dichiara l’Amministrazione Unico di aMo Andrea Bosi (nella foto) – torna il segno più per l’offerta di trasporto cittadina. Un primo step era stato attivato ad aprile con l’aggiunta di corse sulle linee 1, 7 e 8. Ora si interviene sulla 3, la 9 e la 12 con aumenti fino al 50% delle corse giornaliere. Non solo, grazie ad un ridisegno di alcune linee per ottimizzare le risorse disponibili aMo, in collaborazione con Seta, è riuscita ad estendere la rete in zone di recente urbanizzazione che da tempo chiedevano collegamenti. Non siamo però ancora tornati al ripristino del 100% delle corse disponibili nella primavera del ’24, che resta l’obiettivo condiviso con l’Amministrazione Comunale. Invitiamo il Gestore a completare il Piano di rilancio del servizio il prima possibile, così come da impegni assunti. aMo continuerà a fare la sua parte per programmare il servizio urbano nella maniera più efficace e tornare al più presto ad offrire un trasporto pubblico adeguato alle aspettative di una città come Modena, per rendere sempre più attrattiva l’offerta e aumentare le quote di spostamento con questa modalità".