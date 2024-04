Autobus si scontra con un’automobile. Trasportati in ambulanza tre giovani studenti

Un autobus urbano di Saca (società che gestisce i mezzi di proprietà di Seta), ha tamponato ieri mattina una macchina lungo via Alghisi, all’altezza dell’intersezione con via Focherini. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobile si era fermata in prossimità delle strisce pedonali per far passare un pedone. Presumibilmente, l’autista dell’autobus non è riuscito a frenare in tempo, andando a sbattere contro il veicolo. A bordo del mezzo di Saca c’erano soprattutto studenti minori diretti alle scuole medie, nonché una donna di 46 anni. Sul posto sono giunte due ambulanze e l’Infortunistica della Polizia locale. Nell’impatto tra i due mezzi, pare che la paratia in plexiglas che divide l’autista dagli utenti si sarebbe spaccata: la donna avrebbe quindi riportato lesioni anche se non gravi, ed è stata accompagnata al Pronto soccorso del Ramazzini. Parimenti sono stati portati in ospedale, in ambulanza, tre minori, e un quarto è stato accompagnato dai genitori che nel frattempo erano giunti sul posto dell’incidente. A parte qualche contusione nessuno ha riportato gravi conseguenze dopo l’impatto. Seta dal canto suo attende il rapporto dettagliato dell’autista Sara per ricostruire quanto accaduto. Un mezzo sostitutivo ha completato la linea, mentre quello incidentato è stato trainato in officina.

m.s.c.