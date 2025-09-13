Autobus, Zanca striglia Seta: "La loro regola è la segretezza. Ma saranno i cittadini a giudicare"

Scontro in corso tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Mezzetti e l’amministratore delegato di Seta-Tper Riccardo Roat sul servizio di trasporto pubblico a Modena. Il Comune parla di "inadempienza" rispetto agli impegni assunti con il piano di rilancio presentato a febbraio.

Assessore Paolo Zanca, l’anno scolastico sta per cominciare, cosa devono aspettarsi le famiglie e gli studenti sul fronte dei trasporti?

"Mi auguro vivamente che non ci siano problemi. Posso solo dire che se gli autobus girano ancora a Modena è anche per il sacrifico degli autisti che si fanno in quattro per far funzionare un servizio allo stremo".

Non siete dunque per nulla soddisfatti della realizzazione del famoso piano di rilancio di febbraio.

"Più che noi, il giudizio lo daranno i cittadini. Noi chiediamo solo un servizio di trasporto pubblico efficiente e soddisfacente. A marzo era stato ripristinato il 20 per cento delle corse e a settembre si doveva completare l’80 per cento restante con riferimento all’anno 2023 . E invece nell’ultimo incontro ci hanno detto che non saremmo nemmeno al 100 per cento delle corse del 2024, che passerà alla storia come l’annus horribilis".

In più hanno chiesto di aumentare i biglietti.

"Si dice bisogna far fronte all’inflazione e poi veniamo a sapere che si sta ricorrendo all’arruolamento di autisti ’a gettone’ da fuori Modena con costi più elevati rispetto alle condizioni contrattuali degli autisti di ruolo".

Quando ponete queste obiezioni cosa vi rispondono da Seta?

"È difficile comprendere l’atteggiamento del vertice operativo dell’azienda. Ricordo che la presidente non ha deleghe operative, al contrario dell’amministratore delegato che è espressione diretta di Tper e di Herm. La loro regola è la segretezza dell’agire. A Reggio Emilia ci risulta che perfino di fronte al Prefetto si sono rifiutati di dare i dati sugli autisti in servizio e la gestione degli straordinari. Voglio ricordare che qui parliamo di un servizio pubblico, gestito a maggioranza da soci pubblici (come ha ricordato la Corte dei conti con la quale concordiamo pienamente) e che soprattutto utilizza soldi pubblici".

Anche perché dopo l’esperienza degli ammanchi in aMo è meglio non trascurare nulla.

"Appunto. Tutto deve essere trasparente e tracciato".

Nel corso dell’incontro con i sindacati l’altro giorno ci sono state scintille tra lei e l’assessore Giulio Guerzoni.

"L’assessore Guerzoni, a differenza mia, è più ottimista sull’esito del rilancio e preferisce puntare sulla razionalizzazione dell’esistente, nonostante i risultati, a mio parere, non positivi che ci sono stati prospettati. Una diversità di visione che in una dialettica amministrativa ci può stare. Così come io sono più preoccupato di lui rispetto al fatto che non si è tenuto sufficientemente conto della forte preoccupazione espressa da un dirigente di Seta sulla ’pericolosità’ dell’immissione di un autobus sulla via Contrada provenendo da via Ragazzi del 99. Forse sarebbe stato utile un approfondimento collegiale in Giunta, che non è avvenuto".

In generale si ha la sensazione che questa giunta voglia cambiare il rapporto con le partecipate (Seta, Hera, Fiera) rispetto al passato.

"Non voglio giudicare il passato. Diciamo che c’è stato negli anni scorsi una delega totale alle partecipate da parte del Comune. Io credo al contrario che l’amministrazione comunale debba avere un ruolo maggiore in termini di stimolo, controllo, verifica dell’operato di queste società, non solo di Seta".

Non c’erano controlli?

"Ripeto, non parlo del passato. Quello che noi faremo sarà verificare con scrupolo ogni anno l’operato di queste società".

Gianpaolo Annese