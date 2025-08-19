Autocisterna contro un furgone. Due feriti e traffico in tilt

Un’autocisterna che trasportava melassa si è improvvisamente scontrata con un furgone sulla corsia opposta terminando la propria corsa, ribaltata sul fianco destro, nel fossato del parco La Favorita costeggiante via per Concordia. Erano le 13 quando all’altezza del civico 6, nel tratto compreso tra via Gherardi e via Olimpia Rossi, il pesante Scania 500, condotto dal 51enne E.A. originario del lucchese, ha improvvisamente deviato la propria traiettoria di marcia cozzando contro la ruota anteriore del furgone, Mercedes Viano, condotto dalla 50enne C.M. di San Possidonio. Sul posto per i rilievi la Polizia locale che ha chiuso al traffico l’arteria, i soccorsi del 118 dall’ospedale di Mirandola e vari mezzi dei vigili del fuoco provenienti da Modena e San Felice. L’autista dell’autobotte è stato estratto dalla cabina dai pompieri dopo aver creato un varco sul tetto e trasportato all’ospedale con vari traumi. Meno gravi le condizioni della donna. Il conducente 70enne di un terzo mezzo che seguiva la Mercedes pur non coinvolto direttamente, scioccato dalla collisione, è finito in ospedale per accertamenti. L’arteria che collega via Agnini con la Statale Nord è rimasta completamente chiusa fino al tardo pomeriggio. Flavio Viani