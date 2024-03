Autoclub ci mette il ’cuore’: "Tutti i nostri punti vendita avranno un defibrillatore"

di Jacopo Gozzi

È proprio il caso di dirlo: il gruppo Autoclub ha a cuore la salute dei propri dipendenti e dei clienti. Da ieri, infatti, le otto concessionarie di Modena che fanno parte del Gruppo sono più sicure grazie all’acquisto di un defibrillatore per ognuno dei punti vendita.

"È bello continuare a pensare al cuore come sede delle emozioni e dell’amore – spiega Giuseppe Boriani, direttore del reparto di Cardiologia del Policlinico di Modena presente all’evento con Carlo Cappello, cardiologo del reparto – ma in realtà è importante ricordare che si tratta di una pompa potentissima che, grazie a circa 70 battiti al minuto, 100.000 in un giorno e 36 milioni all’anno, nell’arco di una vita potrebbe sollevare l’equivalente di una portaerei per un altezza di tre metri. A volte però questa pompa è fragile e per intervenire c’è poco tempo, meno di cinque minuti: è per questo che un defibrillatore posto in un luogo di lavoro è di fondamentale importanza per la sicurezza di tutti. Si tratta di macchine indispensabili per intervenire tempestivamente, che possono fare la differenza tra la vita e la morte di un paziente in arresto cardiaco". Un’iniziativa, questa, molto importante per il gruppo Autoclub, che compie un grande passo avanti per il benessere dei dipendenti e il welfare aziendale.

"È mio dovere in quanto imprenditore – dichiara Antonio Barbieri, presidente di Autoclub Modena – rendere sicuro il posto di lavoro per collaboratori e clienti. A volte, come in questo caso, basta poco per ottenere risultati significativi, specialmente se consideriamo che ogni anno in Italia sono circa 60.000 le vittime di arresto cardiaco e intervenire rapidamente può ridurre la mortalità fino al 30%".

Un gesto che conferma, dunque, come Autoclub ci metta il cuore, per i suoi collaboratori e per i clienti che arrivano nei loro punti vendita.