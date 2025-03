Autolesionismo, numeri preoccupanti al Sant’Anna

Sono 569 detenuti a fronte di una capienza massima di 372; 25 le donne e 346 stranieri. Gli atti di autolesionismo, al 31 dicembre 2023 risultavano 233, tra i più alti in Regione con 33 tentativi di suicidio e tre decessi. Sono i dati emersi ieri nell’ambito di un’assemblea a cui hanno preso parte i garanti dei detenuti di tutta la Regione, che si sono dati appuntamento a Bologna per fare il punto sulla situazione carceraria. Nei giorni scorsi nel carcere modenese è andata in scena anche un’ispezione a sorpresa da parte della senatrice Ilaria Cucchi che ieri, all’esito dell’incontro tra Garanti, ha ribadito: "Le carceri italiane sono in una situazione drammatica e non più sostenibile per una precisa scelta politica del governo Meloni, che le considera una discarica sociale. La destra racconta che le risorse non ci sono, ma è una bugia. Le risorse ci sono ma vengono dirottate su progetti inutili. Da Modena a Poggioreale, da San Vittore a Capanne, la fotografia è sempre la stessa: sovraffollamento, condizioni igienico-sanitarie inaccettabili, carenza cronica di personale". Per quanto riguarda appunto il Sant’Anna, dall’incontro di ieri è emerso come la casa circondariale, pur essendo un carcere concepito per accogliere principalmente imputati e indagati in attesa di giudizio e condannati definitivi a pene non superiori a 5 anni oggi sia diventato il terzo istituto per presenze della regione.