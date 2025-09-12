"Automedica a rischio, niente turno di notte"

L’automedica di Vignola rischia di passare da un servizio h24 a uno di 12 ore il giorno. A denunciarlo sono Franca Massa, vice coordinatrice provinciale di Forza Italia, e Giancarlo Ceci, segretario di Forza Italia di Vignola.

"L’automedica h24 di Vignola – denunciano i due forzisti Massa e Ceci - rischia di essere dimezzata e passare il servizio solo dalle 8 alle 20.

Per la notte poi dovrebbe intervenire quella di stanza a Maranello, che però deve già coprire un territorio vastissimo. Così facendo l’unione Terre di Castelli rischia di rimanere ancora più sguarnita, sebbene si registrino oltre 8.000 interventi dell’ambulanza nel distretto.

La fusione delle postazioni di Maranello e Vignola, per il turno di notte, allargherebbe infatti il raggio di intervento, da Frassinoro a Montese, toccando l’Appennino reggiano fino a quello bolognese. Un’estensione enorme, difficilmente gestibile con risorse così ridotte e non conforme alla normativa nazionale.

A ciò – aggiungono Franca Massa e Giancarlo Ceci - si aggiunge il fatto che l’Ausl di Modena ha chiesto un ulteriore e importante aiuto agli ospedali bolognesi per cercare di coprire parte del nostro territorio.

L’automedica di Bazzano dovrebbe garantire un maggior numero di interventi a Vignola, Spilamberto e Castelfranco, mentre l’area di Montese graviterà sull’azienda felsinea.

La coperta è corta, si sa e anche un’ambulanza del 118 potrebbe essere ‘esternalizzata’ ai volontari.

Nei documenti che circolano in vista della prossima seduta della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) emergono dati allarmanti sulle carenze croniche di medici e infermieri. Se non saranno sostituiti i medici delle cooperative private a gettone, che oggi garantiscono l’apertura dei pronto soccorso di Mirandola e Carpi, l’Ausl ha già ipotizzato di arrivare alla chiusura di uno dei sette pronto soccorso provinciali. A quel punto anche Vignola sarebbe concretamente a rischio perché ha un numero di accessi più piccolo, davanti soltanto a Pavullo. Come Forza Italia – chiudono Massa e Ceci - chiediamo trasparenza, chiarezza e soprattutto garanzie: i cittadini vignolesi e di tutta l’area non possono essere cittadini di serie B".

Marco Pederzoli