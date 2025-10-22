Automedica, FI: "Depotenziato il servizio"

Nonostante le rassicurazioni dell’altro ieri, messe nero su bianco, da parte dell’ufficio di presidenza del Ctss (Conferenza territoriale socio sanitaria), c’è chi esprime ancora molti dubbi sulla riorganizzazione dell’Ausl per il servizio di automedica (che nelle ore notturne, nella fascia 20 – 8, sarà spostata da Vignola a Pozza di Maranello) e per i medici di Pronto soccorso che, contestualmente al passaggio dell’automedica a Pozza, ha promesso l’ufficio di presidenza del Ctss, saranno garantiti due medici al Pronto soccorso "in modo da garantire un doppio turno medico notturno".

A non fidarsi è in primis Franca Massa, vicecoordinatrice provinciale di Forza Italia, che commenta: "Una messinscena per coprire tagli già decisi. Le parole del sindaco Muratori confermano, involontariamente, proprio ciò che Forza Italia denuncia da settimane: lo spostamento dell’automedica di notte da Vignola non è una razionalizzazione, ma un indebolimento del servizio di emergenza-urgenza. La prima cittadina, infatti, afferma che spesso il medico dell’automedica era costretto ad uscire, lasciando scoperto il pronto soccorso. Ma se questo avveniva con frequenza, significa che la presenza dell’automedica a Vignola era indispensabile: eliminandola, si priva il territorio di un presidio che interveniva in situazioni critiche e che, nei fatti, garantiva la tempestività dei soccorsi. Esistono numerose sentenze e pronunce amministrative – come quella del Tribunale di Siena del 2023 – che stabiliscono chiaramente come il doppio mandato per i medici dell’automedica sia una prassi da evitare, sia per motivi di sicurezza del paziente, sia per tutela del personale sanitario.

Proprio per questo motivo, invece di togliere il servizio – continua Massa - la Regione e l’Ausl avrebbero dovuto organizzarlo in modo più efficiente, mantenendo il presidio di Vignola". Sul tema interviene anche Antonio Platis, vicecoordinatore regionale di Forza Italia, dicendo: "La riduzione dell’automedica notturna comporta la copertura di un territorio vastissimo, da Montese a Frassinoro, pari a 736,92 km² (Unione dei Comuni del Distretto Ceramico 424,77 km² + Unione Terre di Castelli 312,15 km²), cioè il doppio del limite massimo previsto dal Ministero della Salute. Definire tutto questo un miglioramento è quantomeno un abbaglio".

Marco Pederzoli