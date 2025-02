Automobile a fuoco sulla Fondovalle: salvi padre e figlio

Paura ieri pomeriggio sulla Fondovalle a Fanano dove, al chilometro 37 in prossimità del centro abitato, un’auto ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale. La viabilità è stata ridotta a senso unico alternato per permettere le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del veicolo.

A bordo pare ci fossero padre e figlio, due turisti arrivati in Appennino per il week end, che si sono fortunatamente messi in salvo. All’improvviso l’auto si è incendiata creando una nube nera sulla Fondovalle: veicolo distrutto ma nessun ferito.