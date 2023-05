Automobili e moto non assicurate "Ne scopriamo quasi due al giorno"

di Valentina Beltrame

Si allarga la forbice tra il parco circolante e quello dei veicoli assicurati. Sono infatti sempre di più le automobili e le moto che girano sulle strade senza assicurazione e a Modena in particolare la situazione è drammatica: "Lo è, perché in caso di incidente grave per la vittima può venire a mancare anche l’indennizzo essendo ormai il fondo di garanzia prosciugato". Mauro Sorbi, presidente dell’Osservatorio regionale per la sicurezza stradale, ieri a Modena in occasione della Giornata dedicata al tema, accoglie con favore i controlli annunciati dalla polizia locale che da domani farà verifiche mirate proprio sulle assicurazioni dei veicoli, visti i tanti irregolari scoperti in quattro mesi: da gennaio sono quasi 200 gli automobilisti e i motociclisti che giravano senza polizza sulle nostre strade.

La campagna mirata della polizia locale di Modena prenderà il via domani mattina e si conclude sabato 13 maggio. "Si tratta di un’attività che rientra, più in generale, nell’ambito del programma comunale per la sicurezza stradale che include interventi e azioni finalizzate a sostenere e promuovere la mobilità sostenibile e in sicurezza", fanno sapere dal Comune.

In questo contesto si colloca anche il contrasto alla presenza di mezzi privi di copertura Rca: quelli scoperti in città dalle pattuglie del Comando di via Galilei nei primi quattro mesi del 2023 sono stati, infatti, 195. Un dato che attesta la dimensione del fenomeno e che, proiettato sull’intero anno, porterebbe il totale a quasi 600, quasi un quinto in più dell’anno scorso. "In particolare, con la campagna si intende contrastare una condotta, quella mancata copertura assicurativa dei mezzi, particolarmente grave – aggiunge il Comune – perché in caso di incidenti stradali appare evidente l’esigenza di tutelare il rispetto delle norme sulla responsabilità civile verso terzi. Per i recidivi, si può arrivare alla sospensione della patente fino a due mesi".

I 195 casi di mezzi non assicurati rilevati finora quest’anno a Modena, circa 50 al mese, confermano la crescita che ha caratterizzato il fenomeno nell’ultimo biennio. Gli episodi erano stati, infatti, 362 nel 2021 e 511 l’anno successivo. Nel dettaglio, nel 2021 erano prive di copertura Rca 318 auto, 27 ciclomotori e 14 autocarri; gli illeciti sono emersi soprattutto a seguito di controlli (281), poi attraverso il Safer Traffic Mobile (79) e negli accertamenti scaturiti a seguito di incidenti stradali (due). La stessa suddivisione percentuale dei veicoli si ritrova sostanzialmente nei dati del 2022: sul totale di 511 illeciti, infatti, 455 hanno riguardato auto, 36 ciclomotori e 20 autocarri. Anche in questo caso, le maggior parte dell’attività si è sviluppata con le verifiche sulle strade (306), seguono l’attività del Safer Traffic Mobile (202 segnalazioni accertate) e gli incidenti stradali (tre).

"Sta crescendo il numero di persone che per motivi economici non pagano l’assicurazione ma poi usano l’auto o la moto lo stesso – interviene ancora Sorbi – E’ gravissimo e le impennate dei costi non aiutano. Segnalo una applicazione utilissima che tutti dovrebbero scaricare e si chiama Ipatente: in caso di incidente la ’vittima’ può scoprire attraverso la targa dell’altro mezzo coinvolto se la controparte è assicurata o meno". Sorbi segnala anche come siano in aumento le fughe dopo i piccoli incidenti sia per la mancata copertura assicurativa sia per il timore che cresca il premio assicurativo da pagare.