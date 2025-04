Automobili nel mirino. Raffica di finestrini rotti: "Centinaia di euro di danni"

"Ogni mattina ci svegliamo sperando che non sia accaduto nulla ma le nostre speranze, ormai, vengono disilluse quotidianamente. È una continua perdita di soldi e tempo ma, soprattutto, una conferma della crescente criminalità".

È questo lo sfogo dei residenti del condominio Virginia di via Piave 132/158, di fronte Confcommercio. Praticamente ogni giorno, infatti, i cittadini si trovano a fare i conti con auto forzate e danni ingenti. L’ultimo episodio risale proprio a martedì notte quando ignoti hanno mandato in frantumi i finestrini di due autovetture parcheggiate sotto al condominio.

"Questa è la situazione quotidiana che si vive in zona via Piave, via Puccini – raccontano indignati – ogni mattina è una certezza che succeda. La nostra speranza è quella di uscire di casa e scoprire che sia stata vandalizzata la macchina vicina alla propria, così almeno quel giorno ti sei salvato dalla scocciatura di perdere tempo e soldi per riparare tutto".

"Ho appena pagato 400 euro per la sostituzione del danno subito la settimana scorsa", racconta uno dei residenti mostrando i finestrini della propria auto in frantumi.

I residenti, esasperati spiegano come ciò accada nonostante la strada sia illuminata e nonostante vi sia la presenza delle telecamere installate nella sede di Confcommercio. "Questo è il terzo episodio nel giro di due settimane – tuonano - per noi è diventato veramente un terno al lotto. E’ possibile vivere con la speranza di trovare la propria auto intatta la mattina? A nostro avviso è inconcepibile e pure inspiegabile poichè nel mio caso come in altri – continua il residente – i responsabili non portano via niente. La spiegazione che ci siamo dati è che siano in cerca magari di qualche euro che qualcuno lascia inavvertitamente in auto. Ma oltre il danno economico – rimarcano - diventa un fastidio il dover attendere giorni per la sostituzione del vetro, visto che i concessionari non sempre e anzi, quasi mai lo hanno a disposizione e si trovano nella condizione di doverlo ordinare. Ci chiediamo se sia normale vivere così ogni giorno".

I residenti fanno appello quindi affinchè nella zona – evidentemente presa di mira da tempo da una banda di topi d’auto – vi sia un maggior presidio soprattutto nelle ore notturne.

Episodi segnalati anche in via Poletti: "Ormai si verificano settimanalmente – spiega un residente – c’è qualcuno che viene a farci ’visita’. Purtroppo ho subito un danno alla mia macchina di 400 euro, anche altre automobili sono state prese di mira".