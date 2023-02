Automobilista perde il controllo Si va a schiantare in un giardino

Si è temuto il peggio per il 34enne alla guida del suv protagonista, mercoledì sera, di un terribile incidente avvenuto sulla Ss12 a Pavullo in corrispondenza della rotatoria del distributore Conad. Fortunatamente lo scenario peggiore sembrerebbe essere scongiurato: il pavullese ferito gravemente, unica persona coinvolta nell’incidente, si trova ora in osservazione all’ospedale di Baggiovara, ma non sarebbe in pericolo di vita. Lo schianto è avvenuto mercoledì pochi minuti prima delle 21. Il 34enne viaggiava in direzione del centro, provenendo dai Piani di Querciagrossa quando, giunto in prossimità della rotonda con via Garibaldi, avrebbe autonomamente perso il controllo del mezzo (un Suv Skoda blu). Invece di sterzare, l’auto sarebbe ‘decollata’ sul cordolo che circonda l’aiuola al centro della rotonda, balzando dall’altra parte. A quel punto, si sarebbe cappottata, terminando rovinosamente la propria corsa dal lato opposto della rotatoria e andando a sfondare il muretto e la recinzione di un giardino privato. "Un ‘botto’ violentissimo - racconta chi abita intorno - che si è sentito anche da dentro alle nostre case". E in effetti la macchina, dopo l’urto, era praticamente irriconoscibile: il tettuccio era schiacciato e tutta la parte anteriore, dove l’auto avrebbe urtato con l’asfalto per poi cappottarsi, è andata completamente distrutta. L’uomo, rimasto incastrato tra l’auto e il muretto, è stato estratto dai vigili del fuoco, ed affidato immediatamente ai sanitari del 118. All’arrivo dei primi soccorsi sarebbe stato cosciente, ma in seguito avrebbe necessitato di due rianimazioni e una tracheotomia. Da Bologna si era già alzato in volo l’elisoccorso, atterrato in un campo innevato di via Garibaldi prima di tornare a decollare in direzione di Baggiovara, dove l’uomo è stato preso in carico dal Trauma Center. Da tempo nel centro abitato di Pavullo non si assisteva ad un incidente tanto pauroso, con "scene da film". Decine sono i cittadini scesi nel giro di pochi minuti in strada, preoccupati per quanto accaduto. Qualcuno avrebbe riferito di aver visto l’auto, prima dello schianto, viaggiare a forte velocità, ma non è ancora esclusa alcuna ipotesi. Rilievi a cura dei carabinieri.

r. p.