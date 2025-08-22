Automobilista scoperto con armi e cinque tartarughe protette

Viaggiava con un vero e proprio arsenale in auto: una pistola detenuta illegalmente e pure una balestra, oltre ad altre armi. Non solo: nella vettura nascondeva anche cinque tartarughe di una specie protetta. A finire nei guai è stato un uomo di 63 anni, denunciato dai carabinieri dopo essere stato fermato per un normale controllo martedì sera, nei pressi del casello di Modena Nord. Una volta intimato l’alt al conducente, infatti, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia carabinieri di Modena, con il supporto della polizia stradale hanno perquisito la vettura del 63enne, che si è mostrato particolarmente nervoso durante il controllo. All’esito dell’accertamento il 63enne è stato trovato in possesso di un vero e proprio arsenale: una pistola con caricatore e sette munizioni calibro 7,65, un machete con lama di 15 cm., due pugnali, tre taser, una balestra con dardi, una carabina ad aria compressa e uno sfollagente. La pistola è risultata tra l’altro detenuta senza alcun titolo autorizzativo. Ma non solo perchè i militari hanno appunto rinvenuto nella vettura pure cinque esemplari di tartarughe ’Testudo Hermanni’, sottoposte a sequestro poiché prive della prescritta documentazione.

Si tratta, infatti, di una specie protetta, tipica del bacino del Mediterraneo, riconosciuta per il suo ruolo fondamentale negli ecosistemi locali, caratterizzata da un carapace bombato e colorazioni gialle e nere. La specie in questione risulta soggetta a rigide normative di tutela per prevenire il bracconaggio e il traffico illegale. Gli animali pertanto, con la collaborazione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Modena, sono stati affidati al Centro Soccorso Animali - Centro Fauna Selvatica "Il Pettirosso", che si occuperà della loro custodia e tutela. Il conducente è stato denunciato mentre le armi sono state sottoposte a successivo sequestro. Al momento è ignoto il motivo che ha spinto l’automobilista a viaggiare non solo con un intero arsenale, ma soprattutto con le tartarughe protette. Non si esclude che gli animali siano stati catturati per poi essere immessi illegalmente sul mercato. Ora sono in corso gli accertamenti del caso.