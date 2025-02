Automotive e rilancio del settore

Parte da Modena l’impegno profuso dall’eurogruppo Ecr per difendere il settore automotive dalle conseguenze dei provvedimenti legati al Green Deal e contestualmente proporre una serie di azioni che possano accompagnare e sostenere le imprese nelle grandi transizioni tecnologiche, digitali e ambientali. È in programma oggi a partire dalle 10.30 nella Sala Ascom di via Piave 125, il convegno dal titolo ’Il futuro dell’automotive. Un patrimonio da difendere tra ideologia green e sfide di mercato’ promosso dall’eurodeputato Stefano Cavedagna (Fdi-Ecr). Oltre a Cavedagna, sono previsti gli interventi di Michele Barcaiuolo (Fdi), Vincenzo Gibino, Anfia Marco Stella, Vincenzo Credi e Giovanni Copioli.

"L’industria automobilistica, che proprio a Modena trova il suo cuore pulsante ricco di storia e di grandi eccellenze, rappresenta oltre il 7% del Pil europeo e garantisce un posto di lavoro a 14,6 milioni di europei con investimenti pari a 60,9 miliardi di euro all’anno. A livello UE – sottolinea l’eurodeputato Stefano Cavedagna - esiste un dossier dalla gravità politica inaccettabile, perché prevede l’eliminazione graduale del motore a combustione entro il 2035. Noi eurodeputati di Fdi e tutto il centrodestra italiano abbiamo votato contro quel regolamento, nella convinzione che la strada per ridurre l’impatto ambientale delle nostre produzioni non sia certamente quella di smantellare una filiera di straordinaria qualità, simbolo del Made in Italy in tutto il mondo". Il convegno di Modena servirà quindi a ribadire l’importanza di tutelare un settore che già risente degli effetti di queste politiche europee, con un calo di ordinativi nelle aziende che ha indotto in molti casi a ricorrere agli ammortizzatori sociali.