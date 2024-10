Automotive, la manifestazione: "Duecento lavoratori a Roma"

La Fiom Cgil di Modena porterà a Roma venerdì circa duecento lavoratrici e lavoratori modenesi per prendere parte alla manifestazione indetta in occasione dello sciopero generale del settore Automotive. Migliaia di lavoratori addetti al settore si ritroveranno alla manifestazione a Roma "Cambiamo marcia: acceleriamo verso un futuro più giusto", con concentramento in piazza Barberini per poi sfilare in corteo fino a piazza del Popolo per la grande manifestazione con sciopero, indetta da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil per la difesa e il rilancio del settore Automotive.

"Stellantis in Italia e in generale l’Automotive in Europa sono al collasso. Non esiste una prospettiva industriale e occupazionale legata al settore anzi, è sempre più chiara la volontà di disimpegno della più importante azienda automobilistica nel nostro Paese. Un processo di smantellamento industriale iniziato durante l’era Marchionne, ma che ha subito un’accelerazione decisiva sotto la guida di Tavares i cui effetti, purtroppo, si riversano anche sul nostro territorio – fanno sapere i sindacati –. Infatti, è evidente la crisi industriale nella provincia di Modena, una crisi legata in modo prevalente al settore Automotive e della lunga filiera di componentistica e servizi presenti nella nostra provincia. Basti pensare a Maserati. Il Tridente, marchio storico e patrimonio per la nostra città, ha visto negli anni una lenta ma progressiva perdita di produzione e di numero di addetti".