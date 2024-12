"Autorama, orgoglio per il nuovo showroom"

"Orgoglio, ed emozione. Non ci sono altre parole per descrivere quello che provo. Nel 1969 mio padre cominciava a muovere i suoi primi passi nell’automotive, oggi siamo qua e l’emozione è grandissima. In un certo senso chiudiamo il cerchio". Con queste parole Paolo Tanari, presidente di Gruppo Autorama, ha salutato l’inaugurazione del nuovo showroom Casa Stellantis di via Regina Pacis a Sassuolo, "che – ha aggiunto Tanari – segna un nuovo inizio per la nostra realtà aziendale grazie ad uno spazio moderno e funzionale, completamente rinnovato". Affollatissimo in occasione dell’evento inaugurale andato in scena nel tardo pomeriggio di giovedì con la presentazione dei nuovi brand Peugeot, Citroën e Opel che si aggiungono a Fiat, Alfa Romeo e Lancia e completano un’offerta ancora più ricca e innovativa. Di cui hanno fatto sintesi la presentazione di nuovi modelli che hanno da subito catturato l’attenzione dei più, ovvero la nuova Abarth 600 e la nuova Opel Frontera, ma anche quella della Fiat Grande Panda, svelata in anteprima mondiale, vettura destinata, secondo gli addetti ai lavori, a ‘ridefinire il concetto di auto moderna’.

Ricco buffet, molti sorrisi, la giusta atmosfera e l’entusiasmo che si deve ad occasioni come queste hanno fatto da cornice all’evento con il quale Autorama, attraverso lo showroom Casa Stellantis, consolida la propria crescita. Ridisegnando parte della storica sede di via Regina Pacis, tre piani per circa 7mila metri di estensione, mille dei quali occupati dall’officina e 1500 dal nuovo showroom. Già pronto, dopo un’inaugurazione ‘stellare’, a diventare meta dei tantissimi appassionati delle quattro ruote, grazie ad una gamma particolarmente estesa ed in grado di intercettare i mutevoli gusti e le esigenze del pubblico.