"Autore del più importante omaggio alla Resistenza"

Anche Vanni Bulgarelli, presidente provinciale Anpi, sottolinea il grande valore simbolico dell’opera di Pomodoro esposta al Cimitero Monumentale. "L’idea del mausoleo dedicato ai partigiani nasce subito dopo la Liberazione, e già nel 1947 venne realizzata una prima struttura, ancora oggi visibile: un parallelepipedo costruito in modo rapido per accogliere le salme dei partigiani che, in quel periodo, si andavano raccogliendo in varie zone della provincia. In seguito, a partire dai primi anni Sessanta, si sviluppò l’idea di collocare quei resti in un’area monumentale: fu allora che il cimitero venne ampliato e adattato per ospitare un nuovo mausoleo e l’opera venne commissionata ad Arnaldo Pomodoro che realizzò ’Una battaglia partigiana’. Si tratta di un’opera straordinaria, ancora oggi esempio interessante di dialogo tra un edificio di gusto neoclassico e un intervento di architettura contemporanea".

"Benché si trovi nel Cimitero Monumentale, in una posizione defilata rispetto al centro della città – prosegue Bulgarelli –, ‘Una battaglia partigiana’ è il grande monumento alla Resistenza di Modena. In città, infatti, c’è il Sacrario della Ghirlandina, che però non è corredato da un’opera monumentale centrale come accade, invece, a Reggio Emilia o Parma. È vero, in città esistono alcune presenze monumentali minori e una serie di cippi partigiani disseminati in diverse zone, ma quella di Pomodoro è la più importante".