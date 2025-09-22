Autorete della Solierese spiana la strada alla Sanmichelese

SOLIERESE 0 SANMICHELESE 2

SOLIERESE: Tosi, Mecorrapaj, Ligabue (85’ Bartolomeo) Marani (89’ Berni), Boschetti, Mandreoli, Pagano (53’ Gianelli), Vaccari (75’ Bozzani), Caselli (15’ D’Ambrosio), Feninno, Dapoto. A disp. Prejmerean, Baroni, Tagliavini. All. Greco

SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Farina (32’ Casta), Alicchi, Vernia (84’ Spezzani), Notari (69’ Peddis), Manzini (89’ Tardini), Fontanini (84’ Teneggi). A disp. Paganelli, Doku, Rafrafi, Gorzanelli. All. Azzurro

Arbitro: Trevisani di Ferrara

Reti: 55’ aut. Mecorrapaj

Note: ammoniti Ashong, Boschetti, Manzini, Alicchi, Mecorrapaj, Costa, Ligabue, D’Ambrosio, Spezzani

Un’autorete regala alla Sanmichelese la terza vittoria su tre (sassolesi a -1 dalla vetta anche se con una gara in meno) e lascia l’amaro in bocca alla Solierese. Meglio i gialloblù di Greco nei primi 45’, col tiro da fuori di Vaccari al 16’ che non trova lo specchio per poco. La squadra di Azzurro si chiude bene ma poi non riesce a ripartire con efficacia. Da segnalare anche due cambi forzati, uno per parte: quello di bomber Caselli per la squadra di casa, con D’Ambrosio dentro dopo appena 15’, e quello di Farina in difesa per i sassolesi, col tecnico ospite che mette Casta. Nella ripresa dopo 10’ l’episodio che sblocca la gara e la decide: Merli mette dentro un pallone testo e forte, Mecorrapaj nel tentativo di deviarlo lo manda dentro alla propria porta. In utile il forcing della Solierese che cozza sempre contro il muro biancoverde.