Autostazione blindata e controlli davanti alle scuole

Dall’inizio della scuola è questa la ‘nuova normalità’: una stretta sulle aggregazioni giovanili violente e su tutti quei preoccupanti reati commessi da minorenni contro altri minorenni. Infatti, grazie ad una rete che funziona e che unisce Amministrazione e forze dell’ordine hanno preso il via diversi progetti e attività volte a restituire l’agognata tranquillità a studenti ema anche a genitori che, nell’ultimo anno scolastico, hanno vissuto letteralmente nel terrore. Dopo i numerosi episodi di violenza che si sono registrati gli scorsi anni alla stazione delle autocorriere così come dinanzi ad alcuni plessi scolastici, infatti, già ieri mattina e per la seconda volta dall’inizio della settimana gli agenti della volante, insieme alle unità cinofile hanno passato al setaccio la stazione delle autocorriere ma anche il Polo Leonardo. A partire dalle 7.30, orario di arrivo dei ragazzini in autostazione, quattro pattuglie della questura, insieme al reparto cinofili ha controllato ogni angolo della zona anche per scongiurare l’eventuale presenza di droga. I controlli, intensificati proprio in questi ‘punti’ della città spesso teatro di episodi preoccupanti, erano volti appunto a prevenire fenomeni di microcriminalità che vedono sovente il coinvolgimento di minori. Nei giorni scorsi, contestualmente, la polizia locale e l’assessora Camporota hanno presentato un nuovo progetto di School Tutoring, che prevede una serie di interventi educativi all’esterno delle scuole oltre ad un presidio fisso in autostazione, negli orari di arrivo e partenza degli studenti. Lo scorso anno, infatti, l’escalation di microcriminalità tra studenti giovanissimi aveva raggiunto livelli preoccupanti e si era vista la necessità di un’attività repressiva da parte delle forze dell’ordine. Non solo rapine e pestaggi di minori ai danni di minori, legati alla volontà di mostrare la propria predominanza da parte di alcuni gruppi ma anche episodi altrettanto inquietanti come l’utilizzo dello spray al peperoncino sempre nell’area dell’autostazione o all’interno dei mezzi pubblici. A seguito dei citati episodi che si erano verificati anche all’esterno del Polo Lonardo, lo scorso anno erano subito scattate le indagini della squadra mobile che, unitamente ai carabinieri e alla polizia locale era riuscita a individuare i responsabili. Per i primi cinque indagati nel procedimento erano scattate misure cautelari, con l’inserimento dei ragazzini in comunità educative ad esempio.

v.r.