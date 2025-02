Autostazione come un ring. Ennesima rissa tra giovani

Ancora scene di violenza tra giovanissimi: pugni, calci a raffica e anche con un certo impeto contro altri coetanei. E’ quanto gira da giorni sulle chat degli studenti e il ‘ring’ è sempre lo stesso: la stazione delle autocorriere. Proprio sabato scorso i residenti di diverse zone della città, i coordinatori di controllo di vicinato e i portavoce di alcuni comitati hanno dato vita ad un corteo per chiedere alle istituzioni maggiore sicurezza in città e, soprattutto, soluzioni per arginare il fenomeno della devianza e violenza giovanile in particolare in autostazione. I cittadini lo hanno fatto attraverso una lettera contenente richieste e riflessioni poi consegnata al sindaco e al prefetto. L’area del Novi Sad, in primis la stazione delle autocorriere, da tempo è infatti divenuta l’incubo di studenti e genitori che attendono con ‘terrore’ il rientro dei figli a casa. Nonostante l’incremento dei presidi, a quanto pare, ogni giorno però i giovani riescono a sfuggire alla vigilanza.

Nel video che circola sulle chat è chiara la violenza delle azioni: quattro, cinque ragazzi si scagliano l’uno contro l’altro colpendosi con potenti raffiche di calci e pugni. Qualcuno – pare – cerca anche di intervenire per sedare gli animi. I coinvolti nella maxi rissa sarebbero giovani volti noti; quasi tutti di origine straniera. Difficile dire cosa possa aver scaturito l’ultima accesa discussione, sfociata in violenza. E’ ormai ‘routine’, infatti, per alcuni gruppi di ragazzi confrontarsi direttamente con pugni e calci. A fine dicembre un altro video dello stesso tenore era stato diffuso sui social e, nei mesi scorsi, i pestaggi ai danni di diversi studenti erano stati pressochè quotidiani. Grazie ad una indagine condotta dalla mobile, dall’arma dei carabinieri e dalla polizia locale cinque degli aggressori erano stati fermati e sottoposti a misura: per uno di questi, di soli 14 anni, è scattato l’aggravamento della misura nei giorni scorsi dopo che l’adolescente – pur trovandosi sottoposto alla permanenza in casa – è uscito per andare a rapinare un coetaneo davanti a scuola.

"Ancora un’altra rissa tra baby gang al Novi Sad, mi auguro che il giorno 15 marzo i politici e le istituzioni daranno delle risposte alle nostre richieste. Se così non fosse torneremo a scendere in piazza – sottolinea Antonella Bernardo, tra le organizzatrici del corteo e storica dipendente della biglietteria dell’autostazione –. Modena ha bisogno di sicurezza. Bisogna, dove è possibile, attivare i servizi sociali e parlare con i genitori di questi ragazzi. Sarebbe fondamentale che fossero per loro predisposti lavori socialmente utili: abbiamo tanto verde da tagliare, tante strade da pulire. Se non li responsabilizziamo, se non troviamo loro un impegno, una occupazione la loro sorte potrebbe essere solo quella detentiva".

Valentina Reggiani