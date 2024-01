Autostazione, va in biglietteria e minaccia tutti con un sasso

Ha minacciato con un grosso sasso gli operatori della biglietteria della stazione delle Autocorriere. Non solo: all’arrivo degli agenti della Volante il giovane, un tunisino di 27 anni, ha aggredito i poliziotti opponendo resistenza.

Lo straniero è stato denunciato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, minaccia aggravata e inosservanza delle facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno. L’episodio è avvenuto martedì mattina intorno alle 8 alla stazione delle autocorriere: zona dove spesso, purtroppo, avvengono episodi di criminalità che vedono non di rado coinvolti giovanissimi. In sostanza lo straniero si è presentato presso la biglietteria della stazione Autocorriere e, in evidente stato di agitazione, si è rivolto al personale presente con tono minaccioso e impugnando un sasso nella mano, per poi allontanarsi in sella alla sua bicicletta. Gli operatori, spaventati, hanno subito dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno intercettato e fermato il 27enne in via Bono da Nonantola. Il 27enne si è rifiutato di fornire le proprie generalità e, all’invito degli agenti di salire nell’auto di servizio, ha assunto una condotta violenta, minacciando e opponendo resistenza agli operatori, spintonandoli e colpendoli più volte. E’ stato così denunciato.