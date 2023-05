Avances alla badante e offese sui social, 65enne denunciato

Per qualche tempo si era occupata di lui in qualità di badante ma subito si era resa conto che qualcosa non andava. Quello che avrebbe dovuto essere il suo datore di lavoro, infatti, aveva iniziato a perseguitarla. Le cose sono peggiorate dopo che la giovane ha deciso di andarsene tanto da ricevere prima messaggi di avances e poi di offese a cadenza quotidiana e per mesi.

A rischiare il processo con le accuse di stalking e diffamazione è ora un carpigiano 65enne, denunciato dalla vittima, una georgiana di 30 anni difesa dall’avvocato Gino Moroni del foro di Bologna. La procura ha chiuso le indagini e si attende la fissazione dell’udienza preliminare. Secondo le accuse l’indagato, residente a Carpi, aveva molestato la vittima. Dopo l’allontanamento, avrebbe inviato dei messaggi diffamatori ai genitori e amici della ragazza, oltre a post sui social, chiamandola prostituta.