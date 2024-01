Avap, è arrivata una nuova ambulanza

Una nuova ambulanza per l’Avap di Montese, attrezzatissima, che verrà adibita al servizio di emergenza urgenza. Il taglio del nastro è avvenuto nella frazione Maserno, dopo la benedizione impartita al mezzo dal parroco don Bruno Caffagni. Presenti alla cerimonia, Fabio Mora, coordinatore infermieristico del Set di Modena, Rebecca Giuri, coordinatrice infermieristica del Pronto soccorso di Vignola, Alessandra Trabucco, in rappresentanza dell’Anpas, consigliere regionale e coordinatrice provinciale, Laura Stagni Degli Esposti, presidente dell’Avap di Montese, numerosi volontari, rappresentanze dei carabinieri della stazione di Montese e della Protezione Civile. A bordo della nuova ambulanza anche il massaggiatore cardiaco esterno automatico per la gestione dell’arresto cardiaco, il monitor – defibrillatore ed elettrocardiografo che permette di eseguire l’elettrocardiogramma sul posto e l’eventuale trasmissione telematica al cardiologo per il referto, oltre al ventilatore polmonare. La presidente Laura Stagni Degli Esposti ha ricordato che l’Avap di Montese è da sempre impegnata nel garantire un elevato standard qualitativo dell’equipaggiamento delle ambulanze e che la presenza dell’infermiere, negli anni, ha garantito un servizio qualificato alla cittadinanza e una crescita professionale del soccorritore.

w. b.