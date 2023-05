Avap in lutto per Natalina: "Era una volontaria modello"

Si è spenta ieri in ospedale, all’età di 90 anni, Natalina Lipparini, storica commerciante di abbigliamento e volontaria Avap di Serramazzoni. Lascia tre figli: Alessandro, Daniele e Sabina. Dopo essere andata in pensione, negli anni ’90, iniziò a lavorare assiduamente come volontaria nell’Avap per una quindicina d’anni, trasmettendo la stessa passione anche al figlio Alessandro. "Era una volontaria estremamente attiva, protagonista di tantissimi servizi di emergenza in ambulanza e mirabile esempio di cosa sia il volontariato. Di lei ricordiamo lo spirito e la voglia di aiutare gli altri – ricordano dall’Avap –. Ci fa male pensare che in sei mesi se ne siano andati tre nostri storici volontari: oltre a Natalina, l’ex presidente Mario Aguzzoli e l’ex consigliere Saturno Mesini". Funerali domani alle 10, presso il Santuario. r.p.