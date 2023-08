Aveva minacciato di morte la convivente: uomo di 46 anni allontanato da casa

Lo aveva accolto in casa ma, quando si era resa conto che l’uomo abusava di sostanze alcoliche, gli aveva chiesto di andarsene. Il convivente, però, aveva aggredito la vittima, arrivando a minacciarla di morte. L’autore di violenza tra le mura domestiche, un 46enne, è stato rintracciato a Modena. I carabinieri, una volta individuato gli hanno notificato l’ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa. I fatti risalgono ai giorni scorsi e sono avvenuti a San Pietro in Casale, in provincia di Bologna. La vittima aveva accolto l’uomo, originario di Teramo celibe, disoccupato, pregiudicato, in casa ma si era spaventata e aveva deciso di allontanarlo dall’abitazione.

v.r.