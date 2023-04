"Avevano anche i bastoni, sembrava il far west"

"Erano un gruppone, seduti sul prato. Ho pensato stessero facendo un pic nic. Poi è partita improvvisamente la lotta, ho visto dei bastoni e poi un ragazzo steso a terra pieno di sangue". E’ il racconto di uno dei ristoratori dell’International Street Food in corso nel weekend al Novi Sad. Un pessimo biglietto da visita - il gravissimo episodio di ieri - per il richiamo di una manifestazione che doveva iniziare diversamente.

"Pensavo di essere a Modena – aggiunge un altro ambulante – Qui, da stamattina, di modenesi ne ho visti pochi. Siamo circondati da spacciatori, si siedono anche sulle nostre panchine destinate ai clienti... Si guardano intorno. Anche in mattinata c’è stata una lite tra due stranieri, mi dispiace per quello che è successo oggi, spero che il ragazzo si salvi". Poco dopo, però, è arrivata la notizia: il giovane accoltellato è morto.

"Io ho visto solo un ragazzino insaguinato che veniva portato in braccio dagli amici verso il 118, era completamente ricoperto di sangue", racconta Ismal Chahbouni dal suo truck.

"Avranno avuto vent’anni – aggiunge Walter Di Lillo del Philly Food – mi sembravano indiani o pakistani, ma forse c’era anche qualche nordafricano. Ho visto dei bastoni, a un certo punto si è creato un mucchio di gente che si picchiava". La violenza è sfociata all’improvviso mentre i truck con il cosiddetto cibo di strada si preparavano alla serata. Nell’aria c’era già il profumo dei cibi tipici, della carne alla griglia. Ma la festa è stata funestata dalla rissa sfociata nel sangue. "Non abbiamo visto molto – racconta un’altra ambulante dalla Toscana – Ma i carabinieri chi hanno fatto delle domande. Purtroppo non siamo stati di aiuto". Alcuni ambulanti sono arrivati al Novi Sad ieri per la prima volta, altri sono ’veterani’: "Non era mai successa una cosa simile, gli altri anni era filato tutto liscio".

Ora gli inquirenti stanno indagando per chiarire i contorni dell’omicidio, l’ipotesi è quella di un regolamento di conti tra fazioni (pare pakistani e nordafricani) probabilmente nell’ambito dello spaccio di droga. Il Novi Sad fu teatro di un altro omicidio nel marzo 2014 quando fu ucciso un giovane tunisino.

