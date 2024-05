Avia Pervia, al via il percorso : "Visioni, incontri e narrazioni"

Una porta tra il passato e il presente al Palazzo dei Musei, sotto il motto cittadino "Avia Pervia". Visioni, incontri, esposizioni e narrazioni sono ciò che i visitatori potranno sperimentare. "Avia Pervia" è il nuovo spazio che introduce alla scoperta della storia di Modena attraverso un percorso sensitivo. "In questo spazio i visitatori troveranno una sala dedicata al rapporto strettissimo tra Modena, le acque e i canali, quest’ultimi ora scomparsi ma rimasti nella memoria della città attraverso i nomi delle strade che ricordano i canali sotterranei. Si potrà osservare e ascoltare "la storia sommersa" ancora sconosciuta a molti. Al centro della sala una ricostruzione della via Emilia Romana, che rappresenta il perno di tutta la storia della città. Due anni di progettazione e realizzazione molto complessa di cui andiamo fieri ed orgogliosi", dichiara Silvia Pellegrini, Museo Civico di Modena, che si è’ occupata del coordinamento e della cura dei contenuti della sala immersiva. Un patrimonio della memoria e dell’identità cittadina modenese che si sviluppa in 5 tappe. La prima stanza è denominata "quando il mare bagnava Modena", ovviamente il mare non ha mai bagnato Modena ma in realtà, attraverso la navigazione fluviale era comunque collegata al mare. Si prosegue con ricostruzioni del Palazzo Ducale e i reperti archeologici sommersi a notevole profondità in cui si fa un richiamo anche al terremoto del 2012 e all’alluvione del 2014. Oggi i reperti sommersi sono visibili grazie a ologrammi e ricostruzioni in 3D. Infine la via Emila all’era dei Romani. Un’imponente opera di digitalizzazione del patrimonio del Museo Civico Comunale e degli istituti culturali. Lo spazio immersivo di Avia Pervia, realizzato da Bit Movies con la progettazione narrativa di Rossella Sapio, è parte del progetto "Open gate, la nuova porta della Città", finanziato con il Fondo Cultura che permette di recuperare gli ampi e prestigiosi spazi dell’ex Ospedale Estense. "Avia Pervia è un titolo emblematico che riprende il motto che correda lo stemma della città di Modena.

È un invito suggestivo alla fruizione del patrimonio culturale conservato negli istituti culturali. Tutto questo si intreccia in una narrazione evocativa che utilizza strumenti multimediali per un’accessibilità ampliata", racconta Francesca Piccinini, direttrice Museo Civico. Avia Pervia è un progetto inclusivo, nel linguaggio dei segni, dei non vedenti e in audio descrizioni, disponibili anche in lingua inglese. La collaborazione con l’Università di Architettura di Bologna che ha co-progettato arredi allestimenti, la competenza all’avanguardia nelle produzioni multimediali, la passata e diretta collaborazione con il maestro del cinema Carlo Rambaldi, l’abilità di Image tools e Sustainable Transition, hanno permesso la nascita di un progetto unico e ambizioso nella Città di Modena. "Il turismo culturale in Emilia-Romagna è sicuramente aumentato. Promuovere una città d’arte di dimensioni minori come la nostra, credo sia positivo per tutta la nazione e forse anche a livello europeo", conclude Francesca Piccinini.