’Avia Pervia’, una sala per entrare nella storia

È una porta tra il presente e il passato il nuovo percorso immersivo che da maggio accoglierà i visitatori di Palazzo dei Musei.

Al piano terra del Palazzo, raggiungibile anche dal nuovo ingresso su viale Vittorio Veneto, il nuovo spazio, sotto il motto cittadino “Avia Pervia”, conduce i visitatori in un viaggio emozionale nella storia della città e del palazzo attraverso visioni, incontri e racconti. Un luogo insieme reale e virtuale e un’introduzione alle preziose collezioni conservate nel palazzo.

Come spiega l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi, "il nuovo percorso immersivo realizzato anche grazie a un’imponente opera di digitalizzazione del patrimonio del Museo Civico e dell’Archivio storico comunale, si inserisce nel percorso museale, integrando e ampliando la visita, in sintonia con il progetto Ago Fabbriche Culturali e con Modena Città creativa per le Media Arts". "È un’esperienza per conoscere la città che si inserisce a pieno titolo tra le proposte che la città offre non solo ai modenesi ma anche ai turisti, che potranno trovarla sul portale visitmodena, e per la quale prevediamo un biglietto che, in prospettiva, sarà integrato nell’ambito della promozione dei diversi istituti culturali della città".

Lo spazio immersivo ’Avia pervia’, realizzato da Bit Movies con la progettazione narrativa di Rossella Sapio, è parte del progetto ’Open Gate – la nuova porta della città’ nell’ambito del quale è stato allestito l’intero piano terra appena ristrutturato e sono state realizzate le nuove sale espositive al piano terra dell’ex ospedale estense, che attualmente accolgono la mostra dedicata al grande fotografo Franco Fontana in occasione del suo novantesimo compleanno, e sono state riaperte le sale Campori e Sernicoli del Museo Civico, riallestite secondo un percorso museografico di grande impatto visivo ed emozionale, e le sale destinate alle mostre temporanee del Museo che ora ospitano la mostra ’Enigma proibito’.