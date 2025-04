Avis, cambio al vertice. Milena Storione nuovo presidente

E’ Milena Storione (nella foto) la nuova presidente dell’Avis provinciale di Modena in carica per i prossimi quattro anni. L’ha eletta all’unanimità nella seduta di insediamento del 22 aprile il consiglio direttivo nominato dall’assemblea provinciale del 12 aprile. Trentotto anni, originaria di Maranello, prima donna a ricoprire la carica nei 70 anni di storia dell’Avis modenese, la nuova presidente vive a Modena con il marito Francesco e la piccola Chiara di poco più di un anno, è laureata in Giurisprudenza ed esercita la professione di avvocato nel settore civile. Da oltre vent’anni è attivamente impegnata nel volontariato Avis dove ha ricoperto ruoli di responsabilità, tra cui vicepresidente e presidente per due mandati della sezione di Maranello e vicepresidente vicario di Avis provinciale. Riceve il testimone dal carpigiano Cristiano Terenziani, giunto al termine dei due mandati quadriennali alla guida dell’associazione modenese per il dono del sangue, che rimane comunque tra i componenti del direttivo. Al fianco della Storione i due vicepresidenti Giovanni Razzaboni dall’Avis di Medolla, e Fabio Zanasi da Avis Vignola. Segretario sarà Flaminio Casoni, presidente di Avis Sassuolo, e tesoriere Anna Navi, vicepresidente a Novi di Modena. "Profondamente consapevole della responsabilità che questo ruolo comporta – dichiara la neoeletta presidente – mi appresto ad affrontare con passione e trasparenza le sfide che ci aspettano, una per tutti l’incremento della raccolta di plasma, mantenendo gli elevati standard qualitativi che contraddistinguono la nostra Avis. Il consiglio uscente ci lascia un’eredità di grandi risultati raggiunti insieme e sono certa che anche la nuova squadra saprà lavorare, all’insegna del dialogo, del confronto, della partecipazione, per crescere ancora".

I 35 componenti del consiglio direttivo provinciale hanno nella stessa seduta nominato anche i responsabili delle aree di lavoro che comporranno il Comitato Esecutivo. Sono Giovanna Barbieri per l’area Scuola, Giorgio Giuliani per l’area Organizzazione e Sviluppo, Francesco Guidarini per la Comunicazione, Sofia Barbolini per l’area Giovani, Silvia Manicardi per la Formazione, Andrea Bergamini per l’area Sport. Alla nuova squadra il compito di indirizzare e guidare fino al 2028 le politiche dell’associazione, che in provincia di Modena conta 48 Avis comunali per un totale di 31.473 soci.