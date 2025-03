Avis, da 75 anni in prima linea : "Abbiamo oltre 7.500 donatori: sono un esempio di altruismo"

Per Avis Modena non è semplicemente il bilancio del 2024, ma un modo per riaffermare le radici e i valori di una grande famiglia. L’associazione di donatori volontari di sangue ieri ha festeggiato il 75esimo anniversario nella sede di via Borri. Da quel lontano 29 settembre 1950, quando contava 25 cittadini volontari e 235 donazioni, è stata un crescita senza sosta; 550 nel 1960, oltre 2000 dieci anni dopo fino ad arrivare ad oggi con oltre 7.500 donatori solo nella sede di Modena; tra questi 1.038 nuovi soci, molti dei quali giovani.

"Un risultato raggiunto anche grazie alla nostra presenza nelle scuole, ha dichiarato il presidente Avis Modena Antonio Ragazzi – abbiamo incontrato oltre 2000 studenti di cui 700 hanno manifestato interesse e 200 hanno già cominciato il percorso. Siamo stati altrettanto presenti nel mondo dello sport e dell’università – ha proseguito - promuovendo soprattutto la plasmaferesi che oggi è la vera necessità sanitaria e che rappresenta il 55,4 % delle donazioni". Complessivamente nel 2024 le donazioni di sangue, plasma e piastrine sono state 11.815; 639 in meno rispetto all’anno precedente per la raccolta di sangue (-10,8%) compensate dall’aumento di plasma con un incremento del 22,6%. Il saldo complessivo resta dunque in attivo con 351 donazioni in più rispetto al 2023.

Durante la celebrazione di ieri i soci, oltre ad approvare il bilancio consuntivo del 2024 e quello preventivo 2025 hanno eletto i componenti del nuovo consiglio direttivo che sarà in carica nei prossimi quattro anni, Il momento più emozionante è stato però quello della consegna delle benemerenze, fino a quella in argento ai soci che si sono distinti per anni di iscrizione e numero di donazioni. La premiazione a sorpresa è arrivata anche per un veterano dell’Avis, Maurizio Pirazzoli, attuale presidente regionale Avis. "Avevo 18 anni quando ho fatto la mia prima donazione – ha raccontato – in questi anni sono arrivato a 118. Nel tempo l’associazione mi ha appassionato, perché Avis dà emozione, dà vita. Questo è il secondo mandato come presidente regionale, lascio una carica a cui ho dato tanta energia, sperando anche di avere dato un contributo importante come tutti gli altri dirigenti regionali che con il loro impegno mettono insieme, oltre al dono del sangue, solidarietà, inclusione e salute".

Presenti alla cerimonia anche rappresentanti delle istituzioni; dalla consigliera regionale Ludovica Carla Ferrari alla vice sindaca e assessora alla sanità Francesca Maletti. "In 75 anni Avis Modena è cresciuta enormemente , ha detto la Maletti – questo vuol dire un numero consistente di donazioni che significa salute dei cittadini modenesi ma anche la possibilità per Modena di esportare sacche di sangue e plasma e permettere così a tante persone di vivere".

"Avis è una realtà fondamentale per la sanità – le parole di Andrea Spanò, direttore Ausl del distretto di Modena – i donatori e le donatrici, con il loro esempio di altruismo e responsabilità civica ci permettono di avere un serivzio che salva la vita di persone, un servizio utile per tutta la comunità". Avis Modena ha in programma diverse iniziative per festeggiare il suo 75esimo compleanno; la prima proprio domenica 23 marzo con GialloModena, il gioco investigativo tra le vie del centro insieme a Modenamoremio e in giugno la Staffetta del Giubileo Sportivo e una cerimonia in municipio per la giornata mondiale del donatore di sangue.