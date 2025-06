Avis, da 75 anni la cultura di donare

I numeri di Avis, in costante crescita, sono la dimostrazione del grande cuore dei modenesi. Migliaia di persone, di ogni età, che danno valore al prossimo, che mettono il bene degli altri in cima alla propria lista di priorità e impegni. Che trovano sempre tempo per un prelievo di sangue, indipendentemente dalla vita frenetica.

In questa storia d’amore collettivo, che dura da 75 anni, più dei numeri, sono le persone a fare la differenza. Ed è per questo che i riconoscimenti assegnati ieri assumono un particolare significato.

Ex presidenti, dipendenti di allora e di oggi, hanno contribuito a diffondere la cultura del donare, a partire dalle scuole.