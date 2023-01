Avis e Bper, patto per promuovere la donazione di sangue

Avis e Bper Banca hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la promozione del dono del sangue tra i dipendenti dell’istituto bancario su tutto il territorio nazionale. L’accordo è stato firmato da Gianpietro Briola, presidente Avis Nazionale, Cristiano Terenziani, presidente Avis provinciale e Giuseppe Corni, direttore delle risorse umane Bper Banca, nel Centro Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Modena durante il convegno ‘L’integrazione dei centri raccolta con il polo di lavorazione e produzione degli emocomponenti’. Erano presenti anche Vincenzo De Angelis, direttore del Centro Nazionale Sangue, e il sindaco Gian Carlo Muzzarelli. "Diffondere – spiega il presidente Gianpietro Briola – e condividere quanto sia importante la cultura del dono e della solidarietà sono da sempre obiettivi fondanti per Avis. L’accordo con Bper, che è una realtà di riferimento in tutto il territorio nazionale, va verso una costante e sempre crescente opera di informazione e coinvolgimento della collettività di cui siamo parte. La consapevolezza di compiere un gesto determinante per la vita e la salute di migliaia di pazienti è ciò che ci ispira quotidianamente: da oggi avremo un alleato in più al nostro fianco". "Il 2022 - aggiunge - si è chiuso positivamente dal punto di vista dei numeri. I donatori, nonostante tutte le difficoltà dovute alla pandemia, hanno risposto e siamo riusciti a dare comunque autosufficienza alla nostra nazione per i globuli rossi. L’appello è di continuare a donare e, a chi non è donatore, di avvicinarsi all’associazione". Due parti integranti del territorio, a servizio del territorio. L’accordo prevede da parte di Bper l’impegno a sensibilizzare i suoi oltre 20.000 dipendenti sull’intero territorio nazionale sull’importanza civile, solidaristica e sanitaria della scelta di donare sangue, alla stregua di quanto avvenuto a Modena, e a farsi parte attiva delle iniziative che verranno proposte dalle sedi territoriali di Avis. "L’iniziativa - riferisce Giuseppe Corni - nasce in quel contesto di attenzione che un’azienda come Bper ha nei confronti dei propri dipendenti e del territorio. L’adesione a un’associazione come Avis porta con sé l’importanza del valore sociale, solidaristico e di salute che la donazione comporta". Dal canto suo Avis informerà le proprie sedi territoriali circa la sottoscrizione dell’accordo, sollecitando i dirigenti locali a seguire l’esempio. Nei giorni scorsi, l’iniziativa ha coinvolto circa una settantina di dipendenti che si sono sottoposti ai primi prelievi per definire l’idoneità alla donazione all’autoemoteca Avis posizionata per l’occasione al Centro Direzionale di Modena di Bper Banca.

Sofia Silingardi