Avis, Mimmo Casoni nuovo presidente al posto di Stefano Tosi

È Flaminio (Mimmo) Casoni il nuovo presidente dell’Avis Comunale di Sassuolo.

Resterà in carica per i prossimi quattro anni come da mandato ricevuto, all’unanimità, dal consiglio direttivo nominato dell’associazione sassolese, la cui sezione cittadina conta quasi 2500 soci.

Attivamente impegnato nel volontariato Avis da quasi trent’anni dove ha già ricoperto ruolo di presidente a Sassuolo dal 2013 al 2020 e neo segretario di Avis provinciale, riceve il testimone da Stefano Tosi, che rimane comunque tra i componenti del consiglio direttivo.

Al fianco di Casoni, con il ruolo di vicepresidente Gian Paolo Chiletti. Confermate le cariche di Segretario a Carla Cortese e di tesoriere a Giovanni Mammi e distribuite le ‘deleghe’ per i componenti del Comitato Esecutivo: si tratta del neovicepresidente Gian Paolo Chiletti per l’area Scuola, del past president Stefano Tosi per l’area comunicazione cui si aggiungono Roberto Chersoni per la Protezione Civile, Antonino Benanti per l’area Giovani, Giuseppe Bonazzi per l’area Sport.

La nuova ‘squadra’ coordinerà e dirigerà la sezione fino al 2028, con l’obiettivo di incrementare la raccolta di plasma e consolidare gli elevati standard qualitativi che caratterizzano l’attività sociale.

s.f.