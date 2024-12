Avis presenta il nuovo calendario

Avis ha presentato il nuovo calendario per il 2025, un progetto innovativo che unisce creatività e impegno sociale per promuovere la donazione. Il calendario offre un’esperienza interattiva, coinvolgendo i cittadini con giochi, quiz e indovinelli accessibili mensilmente tramite QR code. Ogni mese, infatti, saranno proposti contenuti dedicati alla donazione, di sangue o plasma, con un attenzione particolare al legame tra Avis e la comunità provinciale. "Per noi è un onore presentare il nostro calendario 2025 - afferma Cristiano Terenziani, presidente Avis Provinciale di Modena - ormai da alcuni anni questo progetto si è trasformato in uno strumento di comunicazione molto importante. Sono state stampate 20mila copie, distribuite in tutta la provincia, per coinvolgere ed educare sia i nostri volontari, che tutti i cittadini interessati alla nostra missione. Quest’anno la frase principale è "mettersi in gioco", un motto che sentiamo particolarmente vicino ai nostri valori perché permette di sviluppare consapevolezza, solidarietà e volontà di donare". L’iniziativa, presentata il 9 dicembre presso la sede della Provincia, è stata anche un’occasione per illustrare la nuova campagna ’Vitamina g, più energia alla tua Avis’, un progetto social organizzato dal gruppo giovani Avis, che mira, attraverso video e post, a coinvolgere ragazze e ragazzi nel volontariato e nella community nazionale dei volontari o dei donatori. I risultati della raccolta 2024 dimostrano il successo del percorso intrapreso da Avis Modena: a fronte di un lieve calo del 5,91% delle unità di sangue intero (28.769 unità nel 2024), si registra un significativo incremento del 17,09% delle donazioni di plasma (23.791% unità nel 2024) rispetto allo stesso periodo nel 2023.

Milena Soci