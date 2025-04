Avis, quadriennio record. Donazioni, nel 2024 raggiunto il picco storico

L’Avis provinciale di Modena chiude il mandato del quadriennio 2021-2024 con numeri da primato per la raccolta di sangue e plasma. Nel solo 2024 le donazioni totali hanno sfiorato quota 59.000, per l’esattezza 58.949, il risultato annuale più alto mai raggiunto nella storia dell’Avis modenese. L’aumento rispetto all’anno precedente è del 3,8%, risultante dal saldo fra donazioni di sangue, plasma e piastrine.

I dati dello scorso esercizio sono stati illustrati nel corso della 64° assemblea provinciale sul tema “Le nuove vie del dono” che ha riunito sabato 12 aprile all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine i delegati delle 48 Avis comunali chiamati ad approvare i bilanci e ad eleggere il nuovo consiglio direttivo per i prossimi quattro anni. Tra gli ospiti, hanno portato il loro saluto il consigliere Giancarlo Muzzarelli per la Regione Emilia Romagna, il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia, l’assessora Francesca Maletti per il Comune di Modena, la sindaca di Formigine Elisa Parenti, il presidente di Avis Regionale Emilia Romagna Maurizio Pirazzoli e il segretario Luigi Zannini, il direttore generale Azienda USL Modena Mattia Altini.

L’andamento della raccolta Avis in provincia nel 2024 ha registrato nel dettaglio 31.272 donazioni di sangue intero, con un calo del 5,3% rispetto al 2023, in linea con la minore richiesta di globuli rossi da parte delle strutture ospedaliere, compensato da un picco di donazioni di plasma che ha raggiunto le 25.927 unità, 3.884 in più dello scorso anno, pari al 17,6%. Insieme alle piastrine, che si attestano sulle 1.750 unità, le donazioni in aferesi (plasma e piastrine) rappresentano il 47% della raccolta totale. Una risposta straordinaria da parte dei 31.473 soci Avis della provincia, che ha consentito di far fronte pienamente alle necessità del nostro sistema sanitario. Nel 2024 sono state 28.562.

L’assemblea provinciale ha poi proceduto alle votazioni per eleggere i 35 componenti del Consiglio Direttivo che rimarrà in carica fino al 2028. Al nuovo direttivo spetterà il compito di nominare, entro 30 giorni, il presidente provinciale, i vicepresidenti, il segretario, il tesoriere e i responsabili delle commissioni di lavoro.