Avis ricorda Loris Casagrandi con uno spettacolo teatrale

Zocca ricorda Loris Casagrandi Bagnaroli con uno spettacolo aperto al pubblico: ‘Sinfonia Clown’, eseguito della prestigiosa Compagnia internazionale di Teatro ‘Circo a Vapore’ di Roma. Si svolgerà domenica al Teatro Blasco (ex PuntoCom) con inizio alle 18. L’iniziativa è dell’Avis, presidente Maurizio Lelli, con il patrocinio del Comune. Loris Casagrandi Bagnaroli è stato una figura di spicco del volontariato zocchese, scomparso il 3 marzo dello scorso anno a 74 anni. Volontario e dirigente Avis a livello locale, provinciale e regionale è ricordato anche per il suo impegno nel mondo del calcio zocchese nel quale ha militato e poi ha seguito le squadre soprattutto della categoria Amatori, e anche come organizzatore dei tornei anche provinciali e delle 12 edizioni torneo di beach volley nazionale di Rimini. A Zocca c’è attesa per la presenza, nella compagnia teatrale che eseguirà lo spettacolo, della giovane zocchese Beatrice Chiapelli, studentessa all’Accademia Internazionale di Teatro. "Ringrazio di cuore Avis comunale Zocca. Si sta realizzando uno dei miei sogni nel cassetto – ha detto Beatrice –. Avere la possibilità di portare a casa mia un po’ di quello che è stata la mia vita negli ultimi tre anni di studio, e quello che spero sarà il mio futuro, è un’emozione difficile da spiegare".

w. b.