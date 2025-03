Avis, Vigili del Fuoco e Protezione Civile premiati per l’impegno e la generosità

La comunità di Finale Emilia attraverso il suo sindaco e l’intero consiglio comunale ha voluto esprimere la gratitudine verso Avis, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, cui sono stati consegnati, in apertura di seduta dell’ultimo consiglio comunale, altrettanti attestati di riconoscenza per quanto fatto in decenni di attività a favore della popolazione, e non solo durante le emergenze.

"Alla base del riconoscimento – ha spiegato il sindaco Claudio Poletti – c’è la consapevolezza che ogniqualvolta c’è bisogno loro ci sono e, inoltre attraverso questo gesto desideriamo anche rappresentare il sentimento di riconoscenza per tutto quello che ognuna di queste associazioni ha fatto. Con ciò abbiamo voluto fosse messo in rilievo il valore di ciò che fanno ogni giorno per noi".

Prima di ritirare l’attestato hanno preso la parola i rappresentati delle associazioni. Per Avis è stato letto, in quanto forzatamente assente per impegni associativi, un messaggio della presidente Grazia Gusberti, che descrivendo l’attività ci ha tenuto a rimarcare che: "Non siamo solo le conosciute ambulanze e trasporto sanitario, assolutamente necessario. Siamo anche – ha sottolineato Gusberti – sociale, integrazione, gioventù, internazionalizzazione, protezione civile che lavora con tanto successo coi cugini di Vigili del Fuoco e Protezione Civile". Da parte sua Filippo Pecorari della Protezione Civile ha ricordato la crescita del Gruppo che oggi conta 53 volontari, anche da Comuni vicini, mentre Dario Rivaroli dei vigili del fuoco ha rimarcato che sono "operativi sul territorio per svolgere missione di soccorso alla popolazione in collaborazione con Avis e Protezione Civile".

Alberto Greco