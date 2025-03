Avs: "Via il payback sanitario"

Anche Alleanza Verdi Sinistra in Regione chiede il superamento del payback sanitario, il contributo retroattivo chiesto dal 2022 alle imprese del settore biomedicale per concorrere al 50% del ripiano dei deficit prodotti dalle Regioni per la Sanità. "Il payback sanitario – tuona il capogruppo AVS in Assemblea legislativa Paolo Trande - è una norma retroattiva, assurda e ingiusta che è venuto il momento di sopprimere in Parlamento, perché mette a rischio la stabilità economica, produttiva, di innovazione e di posti di lavoro qualificati delle aziende bio-medicali, in particolare del distretto bio-medicale del mirandolese. Governo e Parlamento mettano la parola fine a questa disposizione che colpisce particolarmente le piccole e medie imprese".

La richiesta avanzata da AVS in Assemblea Legislativa riguarda in particolare: la cancellazione della norma del payback sanitario (per farmaci e dispositivi medici); l’inserimento nel bilancio dello Stato di quanto Fifo Confcommercio stima sia l’onere per le imprese del bio-medicale (3.6 miliardi), su tutto il periodo 2015-2018, ma anche per il 2019-2024; un adeguato finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, che vuol dire un investimento di circa 4-5 miliardi anno per i prossimi 5 anni, come chiedono tutte le Regioni di ogni colore politico".

