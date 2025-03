Avvelenava da mesi il marito: scoperta con le telecamere

Ha cercato di avvelenare il marito in ogni modo, adulterando bevande e vino ma anche spruzzando insetticidi sul cuscino e nell’armadio. È scattata così la misura dell’allontanamento nei confronti di una 49enne di origini rumene, residente a Bomporto, nel Modenese, denunciata e indagata con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. A presentare denuncia è stato l’uomo che, dopo aver accusato malori a ripetizione, ha installato telecamere in casa, trovando conferma del fatto che la donna lo stesse avvelenando. I due erano separati ma vivevano forzatamente sotto lo stesso tetto.