’Avviso del Ministero’, ma si tratta dei ladri

Un altro allarme-truffa in città. E’ il sindaco Gian Francesco Menani a lanciarlo dalla sua pagina facebook, sollecitando condivisioni del post che non sono mancate. Il primo cittadino, informato da, scrive, ‘fonte certa’, aggiunge che ‘stanno mettendo affissi ai portoni degli avvisi con i quali anticipano la richiesta di accesso agli appartamenti per il controllo della residenza. È falso. Sono ladri’. I fogli, si apprende, sarebbero avvisi – falsi – con intestazione – fittizia – del Ministero dell’interno e parla di controlli presso gli alloggi per verificare, all’interno degli stessi, la presenza di persone non residenti. Palesemente un falso, ma in grado di trarre in inganno soprattutto le fasce deboli della popolazione, soprattutto in un periodo abbastanza ‘caldo’, in città, per episodi del genere: è della settimana scorsa la notizia del sassolese raggirato, minacciato e derubato in via Pia da un sedicente venditore di capi di abbigliamento, ed è della settimana scorsa l’emissione di un daspo da parte della Polizia Locale nei confronti di un altro truffatore che è stato visto aggirarsi nell’atrio dell’Ospedale cittadino alla ricerca di potenziali vittime. Le forze dell’ordine fissano molto di frequente incontri per informare la popolazione sui raggiri più ricorrenti. I carabinieri organizzano anche incontri dopo la messa. Lo scopo è sensibilizzare la popolazione e soprattutto, gli anziani.

s.f.