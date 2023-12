Avviso orale a sei minori coinvolti in rapine e risse

Modena, 7 dicembre 2023 – Applicata dal questore Donatella Dosi la misura dell’avviso orale nei confronti di sei minorenni ritenuti socialmente pericolosi. La misura di prevenzione è stata applicata a seguito del cosiddetto ‘decreto Caivano’, che ne ha esteso l’applicazione a minorenni che abbiano però compiuto i 14 anni. I destinatari, fa sapere la questura di Modena in una nota, sono stati due 17enni, di nazionalità tunisina e pakistana, coinvolti il 25 settembre scorso in una rissa tra minori; tre cittadini italiani, un 14enne e due 16enni, indagati per una rapina in danno di minore, avvenuta l’8 novembre scorso in via Molza, e di un 15enne, cittadino tunisino, indagato per una tentata rapina in concorso perpetrata l’8 novembre in via Gallucci. Nei confronti di quest’ultimo disposto anche il divieto di accesso agli esercizi pubblici