"Avviso pubblico non ci rappresenta Mafie? In Comune mai infiltrazioni"

"Nel contrasto alla corruzione e alla criminalità l’attuale Amministrazione comunale sta continuando nel solco della precedente, tanto è vero che il Responsabile Anticorruzione è sempre lo stesso dal 2014 e, all’interno dell’Ente, non è stato mai riscontrato alcun caso di corruzione, né di infiltrazione mafiosa. Continuiamo a promuovere iniziative di sensibilizzazione sul tema, compreso il progetto GAL GenerAzione Legale". L’uscita del Comune da Avviso Pubblico, che tante polemiche suscitò a dicembre, non intacca – ribadisce Menani – l’impegno dell’Amministrazione sul tema del contrasto alla criminalità organizzata: risponde così, il sindaco, ai consiglieri di minoranza che hanno portato il ’caso’ in consiglio comunale. Il primo cittadino, protagonista di commenti circa la ‘matrice’ dell’associazione stessa, fu diffidato dal presidente di Avviso Pubblico che minacciò querele e denunce ritenendo le dichiarazioni rilasciate allora da Menani ("associazione politicamente schierata") lesive della reputazione di Avviso Pubblico.

"Ho già comunicato personalmente ad Avviso Pubblico che non era mia intenzione offendere né diffamare nessuno. Ritengo d’aver diritto di criticare scelte e politiche che non ho condiviso e non condivido", ha detto ancora il sindaco Gian Francesco Menani, aggiungendo come "non posso non prendere atto del fatto che, nel tempo, l’Associazione abbia fatto scelte politicamente indirizzate". Proprio queste scelte ‘politicamente indirizzate’ sono alla base della decisione dell’Amministrazione, ha ribadito Menani. Mentre per il Pd, lasciare una associazione in prima linea nella lotta alle mafie, è un messaggio sbagliato "da parte di un sindaco che dovrebbe rappresentare tutti i cittadini, e non solo chi lo ha eletto, su un tema, come la legalità, che non è di parte". Ai tempi, contro la decisione della Giunta, si scagliarono anche la CGIL e Libera: Menani ha poi chiesto ai consiglieri di opposizione come abbiano saputo della disdetta ad Avviso Pubblico, "comunicata per lettera solo al presidente dell’associazione e non divulgata in altro modo. Un’ulteriore conferma – la conclusione del primo cittadino – del fatto che il referente politico di Avviso pubblico c’è e si chiama Pd".