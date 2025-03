Avvistato un lupo vicino alle abitazioni

Il lupo, dice il proverbio, ‘perde il pelo’. Ma, aggiunge il proverbio stesso ‘non il vizio’. E il vizio, se siamo a Formigine, è quello di farsi riprendere e immortalare dallo smartphone di qualche passante o qualche autombilista mentre scorrazza sul territorio comunale. Non è infatti il primo avvistamento tra Formigine e frazioni, questo ultimo, ma non si può dire non abbia fatto il cosiddetto ‘giro del web’, diffuso oltre che in rete anche sulla pagina facebook del telegiornale regionale della Rai. Il filmato, girato da un automobilista, lascia infatti pochissimo all’immaginazione e vede un grosso lupo, spaventato e disorientato, attraversare le aree circostanti il parco giochi collocato tra via Corassori e Romano, non lontano dal confine tra Formigine e Casinalbo.

La segnalazione, si apprende, risale a qualche giorno fa ed è stata inoltrata alla Polizia Locale cittadina, che si era immediatamente attivata per disporre, con l’ausilio dei Volontari per la Sicurezza e dei Gruppi di Vicinato i sopralluoghi del caso ed ispezionare la zona, ma il lupo aveva nel frattempo, fatto perdere le sue tracce, rendendo vane le ricerche. Possibile, anzi quasi certo, che l’esemplare si sia allontanato lungo i campi circostanti, ma il suo avvistamento in una zona prettamente residenziale e non consona a quelle che sono i naturali habitat di questi animali ha fatto parecchio discutere il popolo del web, non senza riportare alla mente altri avvistamenti che, sul territorio formiginese, arrivano con una certa frequenza. Giusto un anno fa un branco di lupi aveva fatto strage di vitellini presso l’azienda agricola Bazzani di via Ghiarola, mentre nel giugno 2022, a seguito di altri avvistamenti (cinque esemplari, in questo caso, avvistati a Casinalbo) la Lega Nord aveva chiesto gli organi preposti si attivassero "per attuare specifiche strategie di contenimento, a salvaguardia della comunità e del lupo stesso: il lupo – scrissero allora Matteo Bergamini e Davide Romani - è in pianura, minaccia le attività agricole e, soprattutto nel periodo estivo, potrebbe minacciare le persone". Altri avvistamenti, questa volta nelle campagne circostanti Corlo, tra l’ottobre e il dicembre del 2022. Il problema, evidentemente c’è, e non riguarda tuttavia soltanto Formigine se è vero, come è vero, che non più tardi di quattro mesi fa a Fiorano, promosso dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico presso Casa Corsini, era stato convocato un incontro pubblico che aveva visto Luigi Molinari del Wolf Apennine Center e Sonia Braghiroli del settore Attività Faunistiche della Regione Emilia Romagna fare il punto riguardo questo preoccupante fenomeno.

Stefano Fogliani