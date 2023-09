Avvistato uomo in mezzo ai binari. Treni rallentati e disagi a Carpi

Disagi e ritardi ieri nel tardo pomeriggio sulla tratta Carpi-Modena. All’origine ci sarebbe la presenza di un uomo sui binari che, verso le 18, nei pressi dell’ex passaggio a livello di via Marchiona, avrebbe bloccato o comunque compromesso la circolazione ferroviaria tra Carpi e Modena. Allertata, la Polfer ha chiesto l’intervento della Polizia locale che peraltro, giunta sul posto, non ha trovato nessuno, anche estendendo la verifica alle aree limitrofe.

Un macchinista ha riferito alla Polfer dell’accaduto, ovvero che un uomo era in mezzo a binari, per poi dileguarsi quando il treno ha interrotto la sua corsa. Per motivi di sicurezza, i treni hanno poi proseguito i viaggi a velocità ridotta con ritardi su tutta la tratta.

Come riporta Angelo Frascarolo, presidente del Comitato Utenti Ferrovia Modena-Carpi-Mantova, a seguito della presenza dell’uomo sui binari sono state soppresse quattro corsette Modena-Carpi (e ritorno); parzialmente cancellati un treno Modena-Mantova (limitato a Suzzara) e il ritorno (partito da Suzzara per Modena); due treni hanno registrato un ritardo di un’ora, un altro di mezz’ora e due treni sono arrivati con ritardi di una decina di minuti. m.s.c.